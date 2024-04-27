“مودم 4 جي” للمدارس المعزولة والبعيدة

العملية تتكفل بها وزارة المالية

قررت وزارة المالية التكفل بالنفقات المرتبطة باقتناء “مودم 4 جي”، لفائدة المؤسسات التربوية المتواجدة بمناطق معزولة وغير مغطاة بالأنترنيت الثابت، وذلك بغية مواكبة التطور العلمي الحاصل في مجال “الرقمنة”، خاصة أن جهود وزارة التربية الوطنية منكبة على رقمنة كافة العمليات الإدارية والبيداغوجية والتربوية.

وأوضحت المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، في مراسلة تحمل رقم 2390 في 23 أفريل الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، بأنه قد تقرر التكفل بالنفقات المرتبطة باقتناء ومصاريف استعمال “مودم 4G”، لفائدة المؤسسات التربوية عموما والمدارس الابتدائية بشكل خاص، غير المغطاة بالأنترنيت الثابت، بسبب تواجدها بمناطق معزولة وبعيدة.

وكما هو معلوم، فإن اتصالات الجزائر، توفر نوعين من خدمات الانترنت الأرضي، الأول لا سلكي عبر “مودم 4G”، موجه بالأساس للمناطق الريفية المعزولة والبعيدة، والثاني خطي، إما عبر الألياف البصرية، أو عبر الأسلاك النحاسية أو ما يعرف بـADSL””، موجه خصوصا للمدن والتجمعات السكنية الكبيرة والأحياء الجديدة.

وقصد السماح للإدارات بالولوج إلى شبكة الانترنت، لفتت مصالح المالية إلى أنه يمكن التكفل بالنفقات المتعلقة باقتناء وبمصاريف استعمال “مودم 4 جي”، على عاتق ميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، المتواجدة في مناطق غير مغطاة بشبكة الأنترنت لاتصالات الجزائر.

وأشارت الوزارة إلى أن إقرارها بربط المؤسسات التربوية بخدمة الانترنيت، قد جاء بعد تلقي مصالحها وبصفة متكررة لمراسلات من آمرين بالصرف لميزانيات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية المماثلة، بخصوص التكفل بالنفقات المرتبطة باقتناء وبمصاريف استعمال” مودم 4 جي”، بسبب وقوفها على عدم توفير النفاذ أو الولوج للأنترنت الثابت، لإدارات عمومية متواجدة في مناطق غير مغطاة بأنترنت ثابت، على غرار المدارس الابتدائية.

وأبلغت الوصاية جميع المصالح المعنية بأنه لم يتم “تقييد” هذه النفقات ضمن الخانات الملائمة على مستوى الميزانيات المعنية، والتي من المفروض أن تقيد ضمنها النفقات المرتبطة بالأنترنت الثابت أي “التكاليف الملحقة”.

وجدير بالذكر، أن المنشور الإطار للدخول المدرسي المقبل 2024/2025، قد تطرق بالتفصيل في أحد أبوابه، إلى جهود مصالح وزارة التربية الوطنية، لمواصلة عملية تزويد عدد من مدارس الطور الابتدائي بالألواح الإلكترونية “طابلات” ولواحقها، وذلك لأجل وضعها تحت تصرف التلاميذ شهر سبتمبر المقبل.