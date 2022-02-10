موريتانيا: إشادة سياسية بدور الجزائر في تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي

أشادت أحزاب سياسية في موريتانيا بدور الجزائر في تعليق عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي، كبح تواجدها على المستوى القاري.

وأكد حزب الصواب في افتتاحيته التي حملت عنوان “بشرف ترفض نسختها من متحور التطبيع”، “أن الأفارقة برفضهم للنسخة المقترحة لهم من التطبيع مع الكيان الصهيوني، بقبوله مراقباً في تجمعهم القاري يتأكد حجم الإحساس بالحرية لديهم ونبض المروءة ونصرة القضايا العادلة”.

وأضاف حزب الصواب: “وعلى موريتانيا، أن تلعب دورها اليوم في هذا التوجه، وهي قادرة عليه، وعلى تقديم المبادرات الخلاقة نحو وحدة الأفارقة واندماجهم وتسوية خلافاتهم البينية ودعم مناخات الديمقراطية في أوطانهم”.

وتابع الحزب: “إفريقيا بما تحتضنه من موارد تسيل لعاب القوى العالمية وبما تحويه من حضارات ورموز وتاريخ مشرق مؤهلة لأن تنقذ العالم من لوثة الهرولة نحو التطبيع مع مرتكبي الجرائم الإنسانية التي يريد بعض بني جلدتنا أن نذعن لها وتصبح عقيدتنا الجديدة”.

من جهته ثمن الرباط الوطني موقف الجزائر، مؤكدا في بيانه “نحيي الاتحاد الإفريقي على هذه الخطوة الجبارة، ونثمن عالياً مواقف الدول التي أبلت بلاء حسناً في سبيل تعليق منح الكيان الصهيوني صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، ونخص الدور البارز لحكومتنا الوطنية، كما نثمن دور الحكومة الجزائرية الشقيقة ونقدر أي أداء متميز في هذا السياق”.

وأشار الرباط الوطني، وهو هيئة شعبية مناصرة للشعب الفلسطيني، إلى “أن هذا القرار يأتي كذلك استجابة لموقف الأفارقة من الكيان الصهيوني الغاصب والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في تصديه للاحتلال الصهيوني”.

وأضاف البيان“أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع الدور الإفريقي في نصرة القضايا العادلة بصفة عامة وقضية فلسطين بشكل خاص، وانسجاماً مع دور إفريقيا في مواجهة الاستعمار الذي عرفت المنطقة ويلاته ومآسيه”.

ودعا الرباط في بيانه “الأفارقة لمزيد من رص الصفوف دعماً للقضية الفلسطينية بشتى الوسائل، ومواجهة للتطبيع في القارة بمختلف أشكاله”.