إشادة بدور الجزائر في كبح إسرائيل أفريقيا

في ردود الفعل الوطنية والعربية

أشاد رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، بما وصفه بالموقف التاريخي للقارة الإفريقية بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد الإفريقي، مشيرا “أن أحرار إفريقيا يرفضون الاستعمار الصهيوني الذي أراد التسلل إلى إفريقيا عبر التواطؤ مع عملاء الاحتلال”.

حماس: شطب الكيان الصهيوني انتصار للدبلوماسية الجزائرية

وفي منشور له، على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ثمن بن قرينة الدور الكبير الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية وحليفتها جنوب إفريقيا وأصدقاء الجزائر وفلسطين، الذين منعوا إدخال الكيان الصهيوني بصفة مراقب في الاتحاد الإفريقي إدراكا من أحرار إفريقيا لخطورة هذه الخطوة على استقرار وتضامن دولها وشعوبها قائلا: “تطلعاتنا اليوم تتجه للعمل على أن يكون للقارة الإفريقية مقعدا في مجلس الأمن مثل باقي القارات وأن تتوقف عمليات الإلهاء الاستراتيجي ضدها ومحاولات الاختراق المتكررة لسيادة واستقلال قرارها ومواقفها واستمرارها في مساندة الشعوب المحتلة للحصول على حريتها وحقها الشرعي في تقرير مصيرها وإنهاء آخر احتلالين في العالم في فلسطين وفي الصحراء الغربية”.

بن قرينة: تعليق العضوية موقف تاريخي للجزائر وأصدقائها

واستغرب بن قرينة مرور المعركة المصيرية لمنع الكيان الصهيوني من التغلغل في القارة الإفريقية، بما يهدد أمنها واقتصادها ويغذي الصراعات بين مكوناتها والتي تقودها الجزائر ومؤسساتها المتحالفة مع أصدقائها، مرور الكرام في عدد من المؤسسات الإعلامية، كأنها لا حدث، بينما كان يتوقع منها المواطن العربي وأحرار العالم تغطية مستمرة وإلقاء الضوء على تفاصيله الدقيقة بنفس ما غطت به معاناة الطفل المغربي ريان، الأمر الذي يترك لدينا، يقول بن قرينة، عديد علامات الاستفهام، خاصة أن نظام المخزن المغربي كان يقود المعركة المعاكسة لدور الدبلوماسية الجزائرية من أجل إبقاء الكيان الغاصب كعضو مراقب في منظمة الوحدة الإفريقية.

ومن جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار الذي اتخذته القمة الإفريقية المنعقدة الأحد في أديس أبابا وذلك بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الإفريقي، عقب انضمامها في أوت 2021 للاتحاد بصفة مراقب بناء على قرار من رئيس المفوضية.

وحسب ما ورد في جريدة “اليوم السابع” المصرية، فإن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي يعد بمثابة خطوة تصحيحية حسب أبو الغيط، وتأتي اتساقا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية، والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري، وكان لزاما أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، ثمن القيادي في حركة حماس الفلسطينية، سامي أبو الزهري، قرار الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في القارة الإفريقية، مُعربًا عن تقديره للجهود التي بذلتها الجزائر وحلفاؤها في المنطقة لشطب اسم الكيان من قائمة العضوية.

وقال أبو الزهري في تغريدة له عبر التويتر “نعبر عن تقديرنا لقرار الاتحاد الإفريقي القاضي بتعليق عضوية الكيان الصهيوني في الاتحاد، ونعتبر ذلك تعبيرا عن أصالة الموقف الإفريقي تجاه القضية الفلسطينية ونجاحا للدبلوماسية الجزائرية وللدول التي عملت للوصول إلى هذا القرار وندعو لاستكمال الجهود بشطب عضوية الاحتلال تماما”.