موريتانيا تحرج الأرجنتين والنمسا تقسو على غانا 

المنتخب الأردني ضيّع الفوز أمام كوستاريكا

تمكن منافسا المنتخب الوطني في المونديال، الأرجنتين والنمسا من تحقيق الفوز في أولى المباريات الودية لشهر مارس.

وفاز منتخب النمسا على غانا بخماسية لهدف واحد، وهي نتيجة عرضة تعكس القوة الهجومية لمنافس “الخضر” في المونديال.

وأنهى منتخب النمسا الشوط الأول متفوقا بهدف دون رد، قبل أن يتمكن في المرحلة الثانية من إضافة أربعة أهداف، في حسن سجل منتخب غانا هدفه الوحيد في د77 عن طريق أيوه.

ومن جهته فاز منتخب الأرجنتين على موريتانيا، بهدفين لهدف واحد، في مباراة أحرج فيها ” منتخب المرابطين” رفقاء ميسي.

ووصفت الصحافة الفوز المحقق من طرف الأرجنتين بالباهت، في مباراة دخل فيها ليونيل ميسي بديلا مع مطلع الشوط الثاني.

وسجل المنتخب الارجنتيني عن طريق إنزو فرنانديز في د17، مستغلاً عرضية متقنة من الظهير ناهويل مولينا.

وأضاف نيكو باز الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس الموريتاني باباكار ديوب في د 32.

ونجح المنتخب الموريتاني في تسجيل هدف شرفي متأخر في الدقيقة 90+4.

هذا، وتعادل الأردن مع كوستاريكا بهدفين لمثلهما في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين.

وكان المنتخب الأردني متفوقا بثنائية، بفضل الهدف الأول من بهاء فيصل في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، وهدف إبراهيم صبرة في د75.

ونجح منتخب كوستاريكا في إدراك التعادل بفضل جوسيمار الكوسير ووارن مادريغال في الدقيقتين 84 و90+1، من عمر اللقاء.

ويواجه منتخب الأردن نظيره النيجيري في الودية الثانية المرتقبة هذا الثلاثاء، في حين سيواجه منتخب الأرجنتين، المنتخب الزامبي الأربعاء المقبل.

ويخوض منتخب النمسا وديته الثانية، هذا الثلاثاء أمام منتخب كوريا الجنوبية.

وفي نفس اليةم سيخوض المنتخب الجزائري وديته الثانية أمام منتخب الأوروغواي المتعادل مع إنجلترا بهدف لمثله.

وفاز “الخضر” في الودية الأولى من تربص مارس، بسباعية كاملة على غواتيمالا، في مواجهة سيطر عليها رفقاء محرز بالطول والعرض.

ومنح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش الفرصة للوافدين الجدد في مباراة غواتيمالا، وسجلوا نقاطا مهمة، في انتظار التأكيد في المباريات المقبلة.

وتعد مباراة الأورغواي اختبارا حقيقا لأشبال بيتكوفيتش، في إطار التحضير لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الوطني في مجموعة تضم كل من الأرجنتين والنمسا والأردن.