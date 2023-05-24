موريتانيا تصادق على اتفاقية لتسليم المطلوبين مع الجزائر

صادق مجلس الوزراء في موريتانيا الذي ترأسه يوم الأربعاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على 3 اتفاقيات للتعاون القضائي مع الجزائر.

ويتعلق الأمر حسب ما ذكره بيان الاجتماع، بالاتفاقية المتعلقة بتسليم المطلوبين للعدالة، واتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، والتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري.

وبالنسبة لاتفاقية تسليم المطلوبين، فهي تتضمن تعهد كل من الجزائر وموريتانيا، بتسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها عندما يكونون محلّ بحث أو عقوبة سالبة للحرية من الدولة الأخرى.

“وستعزز هذه الاتفاقية تعاون البلدين في مجال قمع الجريمة، مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة”، يقول البيان.