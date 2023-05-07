-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

مورينيو يظفر بصفقة عوّار

الشروق الرياضي
  • 257
  • 0
مورينيو يظفر بصفقة عوّار

أكد، الأحد، موقع “سكاي سبور” الإيطالي أن نادي روما ظفر بصفقة الدولي الجزائري حسام عوّار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والذي ينتهي عقده في جوان المقبل، وسينتقل إلى هناك هذه الصائفة في صفقة انتقال حر بعدما اتفق الطرفان على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى غاية 30 جوان 2028.

وأضاف المصدر ذاته، أن صاحب الـ24 عاما يعتبر أول صفقة لروما الموسم القادم وسيكون ضمن تعداد المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، الذي نجح ناديه في الظفر بخدمات الدولي الجزائري.

يذكر أن عوّار الذي قام بتغيير جنسيته الرياضية أجل موعد التحاقه بـ”الخضر”، إلى وقت لاحق لعدم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.

مقالات ذات صلة
شباب بلوزداد يبتعد بِكرسي الرّيادة

شباب بلوزداد يبتعد بِكرسي الرّيادة

الوزير حماد ينصّب اللجنة المنظمة للألعاب العربية “الجزائر 2023”

الوزير حماد ينصّب اللجنة المنظمة للألعاب العربية “الجزائر 2023”

ملاكم جزائري ينسحب من بطولة العالم رفضا للتطبيع مع الصّهاينة

ملاكم جزائري ينسحب من بطولة العالم رفضا للتطبيع مع الصّهاينة

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

رئيس الفاف يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد التأهل

رياض محرز مرشح للبقاء في الاحتياط في معركة ريال مدريد

رياض محرز مرشح للبقاء في الاحتياط في معركة ريال مدريد

الاتحاد الأوروبي يمنع اليونان من جلب حكّام أجانب

الاتحاد الأوروبي يمنع اليونان من جلب حكّام أجانب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد