مورينيو يظفر بصفقة عوّار

أكد، الأحد، موقع “سكاي سبور” الإيطالي أن نادي روما ظفر بصفقة الدولي الجزائري حسام عوّار لاعب أولمبيك ليون الفرنسي والذي ينتهي عقده في جوان المقبل، وسينتقل إلى هناك هذه الصائفة في صفقة انتقال حر بعدما اتفق الطرفان على كل بنود العقد الذي سيمتد إلى غاية 30 جوان 2028.

وأضاف المصدر ذاته، أن صاحب الـ24 عاما يعتبر أول صفقة لروما الموسم القادم وسيكون ضمن تعداد المدرب البرتغالي جوزيه مورينو، الذي نجح ناديه في الظفر بخدمات الدولي الجزائري.

يذكر أن عوّار الذي قام بتغيير جنسيته الرياضية أجل موعد التحاقه بـ”الخضر”، إلى وقت لاحق لعدم جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية.