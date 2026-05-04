موسكو تبدي استعدادها لمرافقة الجزائر العاصمة في تنفيذ مخطط 2035

أكد وزير حكومة مدينة موسكو، رئيس دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية والدولية في العاصمة الروسية، سيرغي شيريمين، استعداد العاصمة الروسية لمرافقة ولاية الجزائر في تحقيق أهدافها التنموية ضمن آفاق مخطط التهيئة والتعمير لعام 2035، من خلال تقاسم خبراتها في مجالات البنية التحتية والرقمنة.

وجاء هذا الموقف خلال زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر العاصمة بمناسبة تنظيم “أيام موسكو” ومنتدى الأعمال الروسي الجزائري، حيث أبرز الإمكانات التي تتمتع بها موسكو، خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات السكن، الشؤون الاجتماعية، التعليم، والصحة العمومية.

(جانب من استقبال الوزير والي ولاية الجزائر لسيرغي شيريمين بتاريخ 29 أفريل المنصرم)

وأشار شيريمين في حديثه للقناة الإذاعية الثالثة أمس الأحد إلى أن موسكو تُعد من بين أسرع المدن العالمية ديناميكية وتحولاً، كما تحتل موقعاً ريادياً في سرعة إنجاز شبكات المترو وتطوير الحلول الرقمية، مؤكداً إمكانية تكييف هذه الخبرات لتلبية احتياجات العاصمة الجزائرية، لا سيما في مجال تطوير البنية التحتية وقطاع النقل.

وفي سياق متصل، وصف المسؤول الروسي الجزائر بأنها “بوابة القارة الإفريقية”، مبرزاً جاذبية سوقها للاستثمارات الأجنبية، بالنظر إلى البرامج الكبرى التي أطلقتها في قطاعات استراتيجية، من بينها السكك الحديدية، تحديث الموانئ، وتوسعة المدن.

كما أوضح أن هذه المشاريع الكبرى في مجال البنية التحتية تحظى باهتمام متزايد من قبل المتعاملين الاقتصاديين الروس، خاصة في ظل تواجدهم في إفريقيا من خلال برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.