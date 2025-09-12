مولودية وهران.. هل هي بداية النهاية أم سحابة صيف عابرة؟

استأثر فريق مولودية وهران بِكرسي الريادة مساء الجمعة، فيما ألحقت مولودية الجزائر أوّل هزيمة بِأولمبيك أقبو، رائد ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس”.

وارتقت مولودية وهران إلى ريادة الترتيب، بعد فوزها بِميدانها على شبيبة القبائل في مباراة الجولة الرابعة، وبِهدفَين وقّعهما شكيب أوجان في الدقيقة الـ 53 وشهر الدين بوخلدة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 89. حيث يتفوّق “الحمراوة” على أولمبيك أقبو ومستقبل الرويسات بِفارق الأهداف.

وأشرف على مولودية وهران المدرب الإسباني الجديد خوان كارلوس غاريدو، بعد أن أدّى هذه المهمة سي الطاهر شريف الوزاني في الجولات الثلاث الماضية.

وما زالت مولودية وهران تُطارد لقب البطولة الوطنية منذ 32 سنة خلت، وبِالضبط موسم 1992-1993، زمن هدّاف المنافسة آنذاك مهاجمها عبد الحفيظ تاسفاوت. وتأمل جماهير النادي أن يكون هذا الموسم بداية نهاية سنوات الضياع، هذا إن لم تكن انطلاقة النسخة الحالية مجرّد سراب.

وبات فريق “الكناري” وقد مُني بِأوّل خسارة له هذا الموسم، مع عجزه عن حصد نقاط الفوز.

وفازت مولودية الجزائر خارج القواعد على أولمبيك أقبو، وذلك بِهدف أمضاه محمد رضا حلايمية في الدقيقة الـ 8، مانحا “العميد” انتصاره الأول هذا الموسم.

وأثخن نجم بن عكنون جراح الجار نادي البارادو، وهزمه بِهدف المهاجم عبد الجليل ساعد في الدقيقة الـ 21.

وإذا كان النجم والصاعد حديثا إلى حظيرة النخبة قد قطف أول انتصار، فإن البارادو سقط في فخّ ثالث هزيمة له، كما لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وشهدت الجولة تنظيم مقابلتَين مساء الخميس، على أن تُجرى آخر اللقاءات هذا السبت.