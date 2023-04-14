مونشنغلادباخ يُعلن رسميا رحيل بن سبعيني عن الفريق

بعد خمس سنوات قضاها في النادي

أكد المدير الرياضي لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني رحيل الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في نهاية الموسم الحالي، وبعد خمس سنوات قضاها في النادي الذي يحتل المرتبة العاشرة في الدوري الألماني، بالإضافة إلى المهاجم الفرنسي ماركوس تورام إثر نهاية عقده.

وقال المدير الرياضي لمونشنغلادباخ، رولاند فيركوس: “إنه أمر مؤسف عدم تجديد عقديهما، لقد ساعدنا كثيرًا في السنوات الماضية ولا يزالان يساعداننا حاليًا، أتفهّم خيبة أمل الجماهير، ومع ذلك هما لاعبان يستحقان توديعًا مشرّفًا”، وأضاف فيركوس: “كنا على الاتصال باللاعب ووكيل أعماله ولم نتوصل لاتفاق، نتفهم أن مشجعينا يشعرون بخيبة أمل لأن بن سبعيني لن يبقى، لكن لا يمكن أن نحتفظ به للأبد، صحيح أننا نعمل منذ سنوات على ضم أفضل المواهب وتطويرها ثم تسويقها بطريقة مثالية، لكن هذا لن يحدث مع رامي لأنه سيرحل مجاناً، ولكن يجب ألا ننسى المساعدات الرياضية التي قدمها لنا في السنوات الأخيرة، وما زالت أمامه بعض المباريات معنا ويستحق وداعاً أنيقاً”.

وكانت تقارير ألمانية على غرار شبكة “سكاي سبورت” المحلية، قد أفادت قبل أيام بأنّ رامي بن سبعيني حسم هوية ناديه المستقبلي بشكل مؤكد وهو بوروسيا دورتموند، إذ اتفق معه على كل التفاصيل مع إجراء الفحص الطبي، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن الصفقة.

علما أن الدولي الجزائري بن سبعيني قضى خمسة أعوام متتالية مع مونشنغلادباخ، إذ وصل إليه لأول مرة صيف 2019 قادمًا من رين الفرنسي مقابل ثمانية ملايين يورو.