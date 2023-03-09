“ميتا” تعترف: كلمة عربية هي الأكثر حظرا على فيسبوك

أقرّت إدارة شركة “ميتا” الأمريكية بأنّ كلمة “شهيد” العربية، هي الأكثر تعرّضا للحظر على منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، على غرار فيسبوك وانستاغرام.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في “ميتا”، أن إدارة الشركة طالبت موظفيها ببحث أساليب مختلفة للتعامل مع الكلمة. بدلا من حذف المنشورات التي تتضمّنها، بدعوى أنها تشير إلى أشخاص خطيرين.

وقال مدير فريق الرقابة في الشركة توماس هوغز:”تؤثر هذه المشكلة في أسلوب الإشراف على المنشورات، على كيفية تعبير الملايين من الأشخاص عن أنفسهم عبر الإنترنت”.

وأوضح هوغز أن فريقه بصدد التحقّق “ما إذا كان المستخدمون في المجتمعات الإسلامية والمتحدثون باللغة العربية، عرضة للإفراط في تطبيق الرقابة على منشوراتهم”.