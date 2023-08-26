ميدفيديف: الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الحرب في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن في روسيا دميتري ميدفيديف، إن الولايات المتحدة هي المستفيد الرئيسي من الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا.

وتساءل ميدفيديف في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية:”من خسر بسبب الصراع (في أوكرانيا)؟”. قبل أن يجيب على تساؤله قائلا:”لقد فقدت أوروبا سوقا رئيسية، كما واجهنا نحن أيضًا خسائر كبيرة، يجب الاعتراف بذلك”.

قبل أن يضيف:”لكن من المستفيد؟ الولايات المتحدة هي التي أخضعت الجميع لإملاءاتها الاقتصادية”، على حدّ تعبيره.

وتابع ميدفيديف:”الولايات المتحدة تقول هكذا ستتطور هذه الصناعات، وسوف نزودكم بالطاقة، بما في ذلك الغاز. والأوروبيون اعتادوا أن يقولوا لا، النفط والغاز الروسيان أرخص”.

“لكنهم الآن لا يصدرون أي صوت من تلقاء أنفسهم، لأنهم تعاونوا مع الولايات المتحدة، قائد الأوركسترا، ولا يمكنهم سوى غناء ما يقوله الزعيم”، يردف ميدفيديف في إشارة إلى العقوبات الأوروبية على بلاده.