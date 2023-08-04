ميركاتو.. توبة على رادار نادي نانت الفرنسي

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن المدافع الدولي الجزائري، أحمد توبة، المحترف في صفوف نادي باشاك شهير التركي، موجود ضمن أجندة نادي نانت الفرنسي، الذي يبحث عن مدافع لتعويض الرحيل المقترب لمدافعه نيكولا بالوا هذه الصائفة.

يذكر أن توبة (25 سنة)، لم يسبق له اللعب في فرنسا، حيث بدأ مشواره الكروي في بلجيكا قبل التنقل إلى البطولة الهولندية، ثم الموسم الماضي انتقل إلى الدوري التركي.

زدادكة قد يلتحق بتشكيلة “قادش” الإسباني

يقترب الظهير الأيمن الجزائري حكيم زدادكة المعار من ليل لنادي أوكسير من خوض تجربة جديدة بالدوري الإسباني الليغا.

وبحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، يوم الأربعاء، فإن اللاعب حكيم زدادكة، والمرتبط بعقد مع نادي ليل لغاية 2025، مرشح لمغادرة الفريق، لانعدام حظوظ مشاركته مع نادي الشمال الفرنسي.

وأضاف المصدر، أن نادي قادش الإسباني كثف اتصالاته مع محيط اللاعب زدادكة تحسبا لضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

لعمارة يرسّم انتقاله إلى اتحاد العاصمة

رسّم المدافع نبيل لعمارة انتقاله إلى فريق اتحاد العاصمة، قادما من النادي الإفريقي التونسي. ووقع لعمارة مع إدارة اتحاد العاصمة على عقد يمتد لموسمين، وشرع أمسية الأربعاء في التحضير مع الفريق.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي “سوسطارة” على “فايسبوك” صورا لتوقيع لعمارة، ورحبت به في الفريق. ودعم فريق اتحاد العاصمة صفوفه بلاعبين جدد تحسبا للموسم المقبل، من بينهم المدافع المالي سيكو كوناتي، ومتوسط ميدان مولودية البيض عمر مبارك، ومحمد أمين بوزيان القادم من الاتحاد المنستيري التونسي.

موساوي باق في بارادو

أعلنت إدارة نادي بارادو، الذي ضمن بقاءه في الرابطة المحترفة الأولى في آخر جولات البطولة، الاحتفاظ بالحارس المخضرم، توفيق موساوي في صفوف تشكيلة “الباك” لموسمين إضافيين. وكان الحارس صاحب الـ32 سنة خاض عدة تجارب في مشواره قبل الانضمام إلى التشكيلة العاصمية، حيث لعب لشباب بلوزداد، ثم بعدها انتقل إلى المغرب أين لعب لأولمبيك خوري قبل العودة جانفي الماضي من جديد إلى البطولة الوطنية.