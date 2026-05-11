ميسي يتفاعل مع فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني

تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فوز نادي برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو، وتتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وحسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد بثنائية نظيفة، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من “الليغا”.

وجاء تتويج برشلونة بالدوري الإسباني بثنائية من ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة، وفيران توريس في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وتفاعل ليونيل ميسي مع فوز برشلونة بالدوري الإسباني حيث نشر ستوري “إنستغرام” عبر صفحته الرسمية، وكتب: “أبطال فيسكا البارسا”.