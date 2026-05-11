-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ميسي يتفاعل مع فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني

الشروق أونلاين
  • 265
  • 0
ميسي يتفاعل مع فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني
ح.م
تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني

تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مع فوز نادي برشلونة على ريال مدريد في الكلاسيكو، وتتويجه بلقب الدوري الإسباني.

وحسم نادي برشلونة لقب الدوري الإسباني بعد تغلبه على ريال مدريد بثنائية نظيفة، في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من “الليغا”.

وجاء تتويج برشلونة بالدوري الإسباني بثنائية من ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة، وفيران توريس في الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وتفاعل ليونيل ميسي مع فوز برشلونة بالدوري الإسباني حيث نشر ستوري “إنستغرام” عبر صفحته الرسمية، وكتب: “أبطال فيسكا البارسا”.

مقالات ذات صلة
علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

علّق على حادثة تشواميني وفالفيردي.. كاسياس يوجه رسالة للاعبي ريال مدريد

رياض محرز مستمر مع نادي الأهلي

رياض محرز مستمر مع نادي الأهلي

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة والزمالك المصري

هذه هي القنوات الناقلة لمباراة اتحاد العاصمة والزمالك المصري

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

بِالفيديو: براهيمي يزأر ويهدي كأس أمير قطر لـ “الفهود”

بِالفيديو: براهيمي يزأر ويهدي كأس أمير قطر لـ “الفهود”

أسامة بن بوط سيلعب “المونديال” في مواجهة الزمالك

أسامة بن بوط سيلعب “المونديال” في مواجهة الزمالك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد