ميسي يُشارك أمام “الخضر” في المونديال أم لا؟

يُواجه المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم المنافس الأرجنتيني بِأمريكا في الـ 17 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِكأس العالم 2026.

وقبل ذلك، لا يزال نجم الهجوم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي، لم يكشف بِصفة رسمية عن خوض المونديال من عدمه. علما أنه سيبلغ من العمر 39 سنة في جوان المقبل.

وقال الناخب الوطني الأرجنتيني ليونيل سكالوني، الجمعة: “بالنسبة لي، أنتم تعرفون موقفي. سأبذل أقصى المجهودات لِضمان وجوده. أعتقد أن حضوره يخدم مصلحة كرة القدم، بل يجب أن يحضر. القرار ليس بِيدي، بل له ولِحالته النفسية والبدنية”.

وأضاف في تصريحات نشرتها الصحافة الأرجنتينية: “الأمر صعب، فليس الأرجنتينيون وحدهم من يرغبون في رؤيته، بل الجميع”.

وكان المدرب سكالوني قد استدعى لاعبه ميسي لِخوض ودّيتَي موريتانيا وزامبيا، داخل القواعد هذا السبت والثلاثاء المقبلة.