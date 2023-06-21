ميلان يدخل قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع محرز

الغموض مازال يكتنف مستقبله مع "المان سيتي"

مازال الغموض يكتنف مستقبل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، وهذا في ظل تزايد الحديث عبر عديد التقارير الإعلامية التي تؤكد اقتراب نهاية تجربته مع بطل أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعد العروض المغرية التي وصلته من الدوري السعودي، للانضمام إلى نادي أهلي جدة، تبقى الأنباء تتضارب بخصوص الوجهة القادمة لـ”محارب الصحراء”، الذي قد يفضّل البقاء في الدوري الإنجليزي واحترام مدة العقد الذي ما زال يربطه بمانشستر سيتي لموسمين آخرين، وهذا رغم التهميش الذي يعاني منه من طرف المدرب الإسباني، بيب غوارديولا.

وحسب آخر التقارير الصحفية، فإن نادي ميلان الإيطالي، انضم إلى الأندية التي ترغب في التعاقد مع الجناح الجزائري خلال فترة التنقلات الصيفية القادمة، وهذا في إطار المشروع الجديد للإدارة الجديدة للنادي الإيطالي.

واستنادا إلى موقع “وين وين” المتخصص، فإن ميلان يقف في آخر الطابور فيما يخص قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع رياض محرز، وهذا بعد كل من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، أستون فيلا ونيوكاسل الإنجليزيين، وكذا يوفنتوس الإيطالي.

وكان محرز صرح للصحفيين الجزائريين، بحر هذا الأسبوع، على هامش التحاقه بتربص المنتخب الوطني بسيدي موسى تحسبا لمباراتي أوغندا وتونس، أنه ما زال لم يقرر لحد الآن أي شيء بشأن مستقبله، مشيرا أنه يبقى له موسمان آخران مع مانشستر سيتي وبعد عودته من العطلة سيتخذ قراره النهائي.

يذكر أن محرز قدّم موسما مميزا مع مانشستر سيتي ساهم خلاله في 28 هدفًا عبر 47 مواجهة شارك فيها، ليتوّج في نهاية الموسم بالثلاثية رفقة مانشستر سيتي، رابطة أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

في سياق متصل، اختتم رياض محرز موسمه بهدف يحمل رقم 30 بقميص المنتخب الوطني، وهذا في المواجهة الودية التي خاضها أول أمس الثلاثاء أمام منتخب تونس التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1).