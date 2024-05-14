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رياضة

ميلان يسمح برحيل بن ناصر مقابل 40 مليون يورو

الشروق أونلاين
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ميلان يسمح برحيل بن ناصر مقابل 40 مليون يورو

كشف موقع “توتو سبور” الإيطالي، المتخصص في شؤون كرة القدم، أن إدارة نادي ميلان الإيطالي، مستعدة للتنازل عن نجمها الجزائري، إسماعيل بن ناصر في حالة وصلها عرض محترم. وحسب ذات المصدر، فإن إدارة “الروسونيري” حددت مبلغ 40 مليون أورو كأقل مبلغ من أجل بيع متوسط ميدان الخضر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت تقارير إعلامية أشارت منذ أسابيع أن إدارة الميلان وضعت بن ناصر ضمن قائمة اللاعبين الذين قررت السماح لهم بمغادرة الفريق في حالة وصول عروض مقبولة. ومنذ تعرضه لإصابة الموسم الماضي، لم يتمكن الدولي الجزائري من استعادة مستواه الحقيقي وفقد مكانته الأساسية مع الفريق.

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