ميلوني تؤكد حرصها على تطوير الشراكة الإيطالية الجزائرية

تحادث الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يوم الأحد، مع رئيسة مجلس وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي حول التنمية والهجرة.

بن عبد الرحمان جدّد لميلوني بالمناسبة، وفق بيان للوزارة الأولى “عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع بلادها لتعزيز التعاون الثنائي وترقية المبادلات الاقتصادية والاستثمار بين البلدين”.

كما أبلغها بهذه المناسبة “تحيات الرئيس تبون، مجدّدا عزم الجزائر الثابت على مواصلة العمل مع الشريك الإيطالي، من أجل تعزيز التعاون الثنائي وتنويعه ليشمل جميع المجالات”.

من جهتها، أعربت ميلوني عن “بالغ شكرها لرئيس الجمهورية على مشاركة الجزائر ومساهمتها القيمة في المؤتمر الذي بادرت به بلادها”.

وأكدت المسؤولة الإيطالية “ارتياحها لمستوى العلاقات الثنائية. وتطلعها إلى مواصلة العمل المشترك بين حكومتي البلدين، من أجل تطوير الشراكة الجزائرية الإيطالية”.