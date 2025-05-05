ميناء الجزائر يستعدّ لاستقبال سفينتين محمّلتين بالمواشي المستوردة

يستعدّ ميناء الجزائر لاستقبال سفينتين محمّلتين بالمواشي المستوردة هذا الثلاثاء، حسب ما أفاد به بيان للمؤسسة يوم الإثنين.

حيث ترأس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر اجتماعا تنسيقيا لتحضير العملية، وفق ما ذكره بيان للمؤسسة. أين وجّه تعليمات بـ:

تسخير كل الإمكانيات والوسائل اللازمة لاستقبال الباخرتين،

مع تخصيص مسلك خاص بالشاحنات الناقلة للمواشي،

وتعيين فرقة خاصة مكوّنة من أعوان الأمن ومراقبي الميناء للوقوف على عملية دخول وخروج وشحن الشاحنات التي ستعطى لها الأولوية الكاملة.

هذه هي الولايات التي انطلقت فيها عمليات بيع الأضاحي المستوردة

وانطلقت إلى غاية يوم الأحد 3 ماي، عملية بيع أضاحي العيد المستوردة عبر عدد من ولايات البلاد. فيما تستعد ولايات أخرى للشروع في العملية خلال الأسبوع الجاري، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

حيث انطلقت العملية بكل من:

ولاية تيزي وزو: عبر نقطتين مخصصتين للبيع المباشر ببلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة. في انتظار فتح نقاط إضافية بالتدريج، مع وصول دفعات جديدة من المواشي.

ولاية البليدة: تخصيص 26 نقطة لبيع الأضاحي المستوردة موزّعة عبر إقليم الولاية.

ولاية المدية: عبر عدّة نقاط معتمدة.

ولاية المسيلة: عبر عدّة نقاط معتمدة.

ولاية بومرداس: استفادت من حصة تناهز 25 ألف رأس من أضاحي العيد المستوردة.

ولاية الأغواط: كانت الانطلاقة من بلديتي حاسي الرمل وتاجموت.

ولاية بجاية: فتح 5 نقاط لبيع الدفعة الأولى من الأضاحي المستوردة.

ولاية الجلفة: بدأت العملية من المركب الجهوي للحوم الحمراء بحاسي بحبح. في انتظار استكمال الحصة المخصصة للولاية، لبيعها عبر 10 نقاط بيع.

ولاية جيجل: عبر 4 نقاط ببلديات جيجل، الشقفة، الميلية، والعوانة.

ولاية قسنطينة: 4 نقاط في مرحلة أولى.

ولاية وهران: 4 نقاط موزعة على بلديات أرزيو، عين الترك، بوتليليس، والسانية.

بالمقابل، تستعدّ عدّة ولايات أخرى للشروع في عملية البيع، وفق المصدر ذاته. حيث أعلنت ولاية النعامة عن استلام حصة أولى تقدر بـ 3200 رأس. في انتظار تحديد السلطات المحلية لموعد انطلاق عملية البيع.

ومن المنتظر أن تنطلق العملية في عين تموشنت أيضا. التي خصّصت لها حصة إجمالية قدرها 11488 رأس ستستلمها على دفعات، يوم الثلاثاء المقبل.

فيما قامت ولاية مستغانم يوم الأحد، بفتح باب التسجيل لاقتناء الأضاحي المستوردة على مستوى مقر المكتبة بوسط المدينة. لفائدة المواطنين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف دينار.

وفي ولاية تيارت، ستنطلق عملية البيع هذا الإثنين عبر 17 نقطة. بحصة أولى قدرها 2149 رأس. بينما تبدأ العملية في تيسمسيلت يوم الثلاثاء عبر 3 نقاط للبيع.

كل ما يجب أن تعرفه حول انطلاق بيع أضاحي العيد المستوردة

وكان الرئيس المدير العام للمجمّع العمومي للصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ” محمد بطراوي، قد أكد في وقت سابق، انطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة هذا الأسبوع، عبر مختلف ولايات البلاد.

بطراوي قال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن عدد نقاط البيع التي تم إبلاغ المجمع بها من طرف الولاة، قد بلغ حتى الآن 800 نقطة على المستوى الوطني.

وسيكون توزيع الأضاحي المستوردة سيكون وفق حصص تم إعدادها بالتنسيق مع السلطات المحلية. مع مراعاة احتياجات كل ولاية بناء على الكثافة السكانية.

وبهدف إنجاح العملية، خصص مجمع “أغرولوغ” من خلال فروعه الولائية، ما بين3 إلى 5 عمال مؤهلين لكل نقطة بيع. مع تأمين هذه النقاط بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ستساهم بتوفير أعوان أمن لضمان السير الحسن لمجريات البيع.

وبخصوص الأسعار، ذكر الرئيس المدير العام أن السعر “ثابت”، حيث تم تحديده بـ 40 ألف دينار للرأس الواحد. لافتا إلى أن معدل وزن الأضحية يفوق 45 كلغ.

شروط اقتناء الأضاحي تحدّدها السلطات المحلية حسب خصوصيات كلّ ولاية

وحول إمكانية وضع شروط لاقتناء أضاحي العيد المستوردة، أكد المسؤول أن التفاصيل التنظيمية لعملية البيع تعود إلى السلطات المحلية. التي ستقوم بمراعاة جملة من المعايير، وفقا لخصوصيات كل ولاية.

وأشار المتحدث أيضا، إلى صعوبة احتفاظ المجمّع بكامل الكميات التي يتم بيعها إلى غاية عشية عيد الأضحى. لافتا إلى أنه “يمكن الاحتفاظ بالأضاحي في بعض المدن الكبرى، لعدم توفر المواطنين على أماكن للاحتفاظ بها”.

استمرار بيع الأضاحي المستوردة إلى غاية 15 ماي الجاري

وفي ما يخص المسار التنظيمي لعملية البيع، أوضح المتحدث إلى أن المواشي المستوردة:

تمرّ أولا عبر نقاط راحة مخصصة للحجر الصحي لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام،

قبل توجيهها نحو الولايات، حسب الحصص المحددة لكل منها.

لافتا إلى أن عملية البيع ستتواصل إلى غاية 15 ماي الجاري، مع إمكانية تمديدها إلى غاية 25 من نفس الشهر.

وإلى جانب المواشي المستوردة، سيطرح مجمّع “أغرولوغ” للبيع حوالي 10 آلاف رأس من الأضاحي المحلية، يقول المصدر ذاته. مؤكدا أن عملية استيراد الأضاحي هذه السنة تهدف إلى ضبط السوق، والحفاظ على الثروة الحيوانية المحلية.