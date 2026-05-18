ميناء تنس يسجل حركية قوية في تصدير الكلنكر والإسمنت

شهد ميناء تنس بولاية الشلف عملية تصدير مكثفة تم خلالها شحن ثلاث بواخر بشكل متزامن بكميات إجمالية تتجاوز 16 ألف طن من الكلنكر والإسمنت، في خطوة تعكس ارتفاع الجاهزية العملياتية وتعزيز وتيرة الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وتندرج هذه العملية في سياق تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، الرامية إلى تحسين أداء الموانئ الجزائرية والرفع من فعالية تسييرها، إلى جانب تعزيز مرافقة المتعاملين الاقتصاديين، خاصة الناشطين في مجال التصدير خارج المحروقات، وذلك تماشياً مع التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية ساربور.

وعلى مستوى العمليات، جرت عملية الشحن على ثلاثة أرصفة في آن واحد، حيث تم على مستوى الرصيف رقم 01 شحن الباخرة “STOLYA” بـ 6700 طن من مادة الكلنكر، فيما شهد الرصيف رقم 02 شحن الباخرة “WILSON PORTO” بـ 4500 طن من الإسمنت المعبأ في أكياس كبيرة، بينما تم على مستوى الرصيف الجنوبي شحن الباخرة “GRIT CEMENT” بـ 5260 طن من الإسمنت السائب.

وسخّرت مؤسسة ميناء تنس كافة إمكاناتها المادية والبشرية واللوجستية لضمان تنفيذ عمليات الشحن في أفضل الظروف، وسط تنظيم محكم يعكس كفاءة واحترافية الفرق العاملة بالمؤسسة المينائية.

وتبرز هذه العملية التي جرت على مستوى ميناء تنس الدور المحوري للميناء كمنصة لوجستية استراتيجية لدعم التجارة الخارجية، من خلال تسهيل عمليات التصدير وتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، بما يعزز حضورها في الأسواق الدولية، مع تأكيد التزام المؤسسة بالمساهمة في الديناميكية الوطنية للتصدير ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد.