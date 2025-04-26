ميناء جن جن بجيجل يستقبل أول سفينة من الكباش المستوردة
وصلت صباح السبت، أول سفينة أضاحي مستوردة إلى ميناء جن بجيجل وعلى متنها أكثر من 10500 من الكباش قادمة من ميناء ميديا على البحر الأسود برومانيا رومانيا.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر رفيعة بالميناء، فإن السفينة التي تحمل علم الطوغو تحت اسم “باسيفيك أم” سيتم تفريغها اليوم السبت، مشيرة إلى أن إجراءات تحضيرية سبقت رسو الباخرة استعداد لانزال 10540 من الكباش الرومانية.
ووفق المصدر ذاته فإن المشرفين على العملية لم يفصلوا بعد في مكان الحجر الصحي للكباش المستوردة، وهل سيتم الإبقاء عليها في الميناء أم سيتم تحويلها إلى فضاءات حجر خارج المؤسسة.