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الجزائر

ميناء جن جن بجيجل يستقبل أول سفينة من الكباش المستوردة ‏

حسان حويشة
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ميناء جن جن بجيجل يستقبل أول سفينة من الكباش المستوردة ‏

وصلت صباح السبت، أول سفينة أضاحي مستوردة إلى ميناء جن بجيجل وعلى ‏متنها أكثر من 10500 من الكباش قادمة من ميناء ميديا على البحر الأسود ‏برومانيا رومانيا.‏

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر رفيعة بالميناء، فإن السفينة التي تحمل ‏علم الطوغو تحت اسم “باسيفيك أم” سيتم تفريغها اليوم السبت، مشيرة إلى أن ‏إجراءات تحضيرية سبقت رسو الباخرة استعداد لانزال 10540 من الكباش ‏الرومانية.‏

ووفق المصدر ذاته فإن المشرفين على العملية لم يفصلوا بعد في مكان الحجر ‏الصحي للكباش المستوردة، وهل سيتم الإبقاء عليها في الميناء أم سيتم تحويلها ‏إلى فضاءات حجر خارج المؤسسة.‏

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