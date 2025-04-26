ميناء جن جن بجيجل يستقبل أول سفينة من الكباش المستوردة ‏

وصلت صباح السبت، أول سفينة أضاحي مستوردة إلى ميناء جن بجيجل وعلى ‏متنها أكثر من 10500 من الكباش قادمة من ميناء ميديا على البحر الأسود ‏برومانيا رومانيا.‏

وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر رفيعة بالميناء، فإن السفينة التي تحمل ‏علم الطوغو تحت اسم “باسيفيك أم” سيتم تفريغها اليوم السبت، مشيرة إلى أن ‏إجراءات تحضيرية سبقت رسو الباخرة استعداد لانزال 10540 من الكباش ‏الرومانية.‏

ووفق المصدر ذاته فإن المشرفين على العملية لم يفصلوا بعد في مكان الحجر ‏الصحي للكباش المستوردة، وهل سيتم الإبقاء عليها في الميناء أم سيتم تحويلها ‏إلى فضاءات حجر خارج المؤسسة.‏