إدارة الموقع
اقتصاد

ميناء جن جن يستقبل 420 وحدة جديدة من الحافلات المستوردة

الشروق أونلاين
  • 388
  • 0
استلمت مؤسسة تطوير صناعة السيارات تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني، مساء الثلاثاء، 420 حافلة جديدة من الشريك الصيني، في إطار برنامج رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الرامي إلى استيراد 10 آلاف حافلة لتجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين.

وأوضحت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أن هذا الاستلام يأتي تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، حيث أشرفت مديرية الصناعات العسكرية عبر مؤسسة تطوير الصناعات العسكرية على استلام شحنتين جديدتين تضمّان 420 حافلة من أصل 6800 حافلة مبرمج استلامها من الشركاء الأجانب، لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

ومن المقرر أن تستمر عملية استلام الحافلات المستوردة خلال الأيام المقبلة لتغطية العدد المتبقي من البرنامج.

وكان ميناء جن جن قد استقبل خلال شهر فيفري المنصرم 480 حافلة موزعة على دفعتين، الأولى في 8 فيفري (210 حافلات) والثانية في 19 من نفس الشهر (276 حافلة).

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد