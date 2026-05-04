ميناء عنابة ينجح في شحن ثلاث بواخر إسمنتية موجهة للتصدير نحو أوروبا وأمريكا

تواصل مؤسسة ميناء عنابة تنفيذ عمليات تصدير مكثفة خارج قطاع المحروقات، من خلال شحن ثلاث بواخر محملة بمنتجات إسمنتية موجهة نحو إيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار دعم الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.

وحسب بيان للمؤسسة المينائية، شملت العمليات شحن كميات معتبرة من الإسمنت الأبيض ومادة الكلينكر عبر ثلاث بواخر راسية على أرصفة مختلفة، حيث تم تزويد الباخرة “NIKI T” بـ 1900 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة موجّهة نحو إيطاليا لفائدة المتعامل الاقتصادي “البسكرية للإسمنت”.

كما تم شحن الباخرة “SIRUS SKY” بـ 8000 طن من مادة الكلينكر موجهة نحو البرتغال لصالح مجمع “Holcim El-Djazair”، فيما تتولى الباخرة “GRACE C” نقل 33000 طن من الإسمنت الأبيض المعبأ في أكياس كبيرة نحو الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة المتعامل نفسه “البسكرية للإسمنت”.

وتندرج هذه العمليات في إطار تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل الرامية إلى مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير خارج المحروقات، وتحسين ظروف وفعالية شحن البضائع، إلى جانب التوجيهات الميدانية لمجمع الخدمات المينائية “ساربور”.

وقد سخّرت مؤسسة ميناء عنابة جميع إمكانياتها البشرية والمادية، مع تعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين في المنظومة المينائية، خصوصاً إدارة الجمارك ومصالح شرطة الحدود البحرية، لضمان سير العمليات في ظروف تنظيمية محكمة وسريعة.

وتؤكد هذه الديناميكية المتواصلة في نشاط التصدير الدور الاقتصادي المتنامي لميناء عنابة كقاعدة لوجستية محورية في البحر الأبيض المتوسط، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تدفق المنتجات الجزائرية نحو الأسواق العالمية.