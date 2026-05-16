قادمة من رومانيا وإسبانيا

ميناء مستغانم يستقبل شحنة جديدة محمّلة بـ 36.500 رأسًا من الأغنام

جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبل ميناء مستغانم، أمس الجمعة، باخرتين محملتين بأكثر من 36.500 رأس غنم قادمة من رومانيا وإسبانيا، في إطار العملية الوطنية لاستيراد المواشي تحسبا لعيد الأضحى لسنة 2026.

وأفادت المديرية الولائية للمصالح الفلاحية أن العملية تأتي تجسيدا لقرار عبد المجيد تبون القاضي باستيراد مليون رأس غنم لتغطية احتياجات السوق الوطنية خلال عيد الأضحى.

وأوضح المصدر ذاته أن الباخرة الأولى، القادمة من رومانيا، رست صباح الجمعة وعلى متنها 24.500 رأس غنم، فيما وصلت لاحقا باخرة ثانية قادمة من إسبانيا محملة بأكثر من 12.000 رأس غنم سيتم توجيهها إلى ولاية غليزان ضمن التدابير الوطنية ذاتها.

وسخرت المؤسسة المينائية بمستغانم، بالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، الإمكانات المادية واللوجستية اللازمة لضمان السير الحسن لعملية التفريغ، تحت رقابة بيطرية مشددة وتنسيق أمني وصحي لضمان احترام المعايير المعمول بها.

وبعد استكمال عمليات التفريغ، تم نقل الشحنتين في ظروف منظمة نحو مراكز الحجر المحددة من قبل الجهات المختصة، والمتمثلة في ثلاثة مراكز على مستوى ولاية مستغانم ومركز واحد بولاية غليزان.

وكان ميناء مستغانم قد استقبل خلال شهر أفريل الماضي شحنة تضم 14.500 رأس غنم قادمة من رومانيا، ما رفع إجمالي عدد رؤوس الأغنام المستوردة عبر الميناء، في إطار العملية الوطنية الجارية، إلى أكثر من 51 ألف رأس غنم.

