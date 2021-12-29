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رياضة

مُنافس “الخضر” يتعادل

علي بهلولي
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مُنافس “الخضر” يتعادل
جانب من تحضيرات منتخب سيراليون (صورة اتحاد الكرة المحلّي)

تعادل منتخب سيراليون لِكرة القدم بِنتيجة هدف لِمثله، في مباراة ودّية خاض أطوارها مع صفوة لاعبي البطولة المحلّية.

وتتبارى سيراليون مع المنتخب الوطني الجزائري بعد ظهيرة الـ 11 من جانفي المقبل، بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022. ضمن فوج يضمّ أيضا كوت ديفوار وغينيا الاستوائية.

ولجأ الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر إلى برمجة مباراة تحضيرية لِأشباله، مع خيرة عناصر البطولة المحلية، الثلاثاء. بِسبب عجز اتحاد الكرة السيراليوني عن إيجاد منافسين لِمنتخب بلاده.

ويُجري منتخب سيراليون تربّصا بِالعاصمة فريتاون، وبِحضور 21 لاعبا. استنادا إلى أحدث تقارير الصحافة المحلّية.

وكان الناخب الوطني السيراليوني جون كيستر قد أعلن في الأيّام القليلة الماضية، عن قائمة مُوسّعة تضمّ 40 لاعبا، تأهّبا لِخوض “كان” الكاميرون، البطولة الكروية القارية التي تنطلق في الـ 9 من جانفي المقبل.

وسيُقلّص التقني جون كيستر اللائحة إلى 28 لاعبا، في فترة لا تتجاوز مساء الجمعة المقبلة.

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