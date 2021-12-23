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رياضة

مُنافس “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبي “كان” 2022

علي بهلولي
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مُنافس “الخضر” يكشف عن قائمة لاعبي “كان” 2022

كشف الناخب الوطني الإيفواري باتريس بومال، الخميس، عن قائمة لاعبي فريق “الفيلة” الذين سَيُشاركون في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.

وتخوض كوت ديفوار “كان” الكاميرون في فوج يضمّ منتخبات الجزائر وغينيا الاستوائية وسيراليون.

وضمّت قائمة باتريس بومال 28 لاعبا، وفقا للوائح “الكاف” التي تنص على مشاركة 23 لاعبا، مع وجود 5 احتياطيين.

واعتمد التقني الفرنسي على 25 لاعبا ينشط خارج كوت ديفوار، و3 زملاء لهم فقط يرتدون أزياء فرق محلّية.

ويتقدّم صفوف منتخب كوت ديفوار متوسط الميدان فرانك كيسيي، زميل اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في فريق ميلان آسي الإيطالي. وولفريد زاها مهاجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وسيُقيم منتخب “الفيلة” معسكرا إعداديا بِمدينة جدّة السعودية، قبيل خوض نهائيات كأس أمم إفريقيا بِالكاميرون.

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