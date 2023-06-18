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مذيع “بي إن سبورتس”: الجزائر بلادي لو كنتم تعقلون!

الشروق أونلاين
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مذيع “بي إن سبورتس”: الجزائر بلادي لو كنتم تعقلون!
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جهاد يوسف

“شيء غريب وغير مفهوم التشكيك في حبّي للجزائر”. بهذه العبارة يردّ مذيع قنوات “بي إن سبورتس” الفلسطيني جهاد يوسف، على منتقديه. بسبب تغريدة في تويتر اعتبرت مسيئة للدولي الجزائري رياض محرز.

جهاد يوسف كان قد نشر صورة لمحرز مع مدربه غوارديولا، وهما يتحادثان قبل نهائي رابطة أبطال أوروبا التي فاز بها مع ناديه مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان الإيطالي.

لكن المذيع الفلسطيني أرفق الصورة التي تمّ تداولها على نطاق واسع، مع عدّة تخمينات لما دار بين اللاعب والمدرب، بتعليق ساخر قال فيه:”بيب غوارديولا يشرح لمحرز خطة الجلوس على دكة البدلاء”.

وهو ما أثار حفيظة بعض متابعيه، الذين استهجنوا سخرية الصحفي من لاعب دولي وبطل أوروبي حمل العلم الفلسطيني في ملاعب القارة العجوز.

ليعود جهاد معترضا على تعليقات المعترضين:”عشقي للجزائر موجود في تاريخ كامل من التغريدات لمن لايعلم ولايقرأ ولايفهم البحث فيها”. قبل أن يضيف:”وفي النهاية تحيا الجزائر، فهي بلادي لو كنتم تعقلون”.

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