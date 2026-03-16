نائب جديد في المجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين، اجتماعا لإثبات عضوية نائب جديد.

ويتعلق الأمر، حسب ما أفاد به بيان للمجلس، بإعلان حالة شغور مقعد النائب فاتح بوطبيق المنتخب عن قائمة جبهة المستقبل عن الدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الاستقالة.

حيث تمّ استخلاف النائب السابق بوطبيق، بالمترشح بوزيدي محمد من نفس القائمة الانتخابية.

وأشار بيان المجلس إلى أن تقرير إثبات عضوية النائب الجديد، سيعرض على النواب للمصادقة عليه، في جلسة علنية تعقد في وقت لاحق”.

وقدم فاتح بوطبيق، وهو رئيس جبهة المستقبل، استقالته من عضوية المجلس الشعبي الوطني مطلع الشهر الجاري. قبل أقل من 6 أشهر عن نهاية عهدته.

وجاءت استقالة بوطبيق، في إطار اعتزامه الترشّح لرئاسة البرلمان الإفريقي، الذي يحوز عضويته منذ سنوات.