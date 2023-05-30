نادي أنجيه الفرنسي يتخلى عن إلياس شتي

أعلن، الثلاثاء، نادي أنجيه الفرنسي التخلي عن خدمات اللاعب الجزائري إلياس شتي، رغم أن عقده ينتهي سنة 2026، بسبب ما حدث له مؤخرا مع القضاء الفرنسي.

وكشفت إدارة الفريق الذي نزل رسميا إلى الرابطة الثانية الفرنسية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن سبب فسخ عقد شتي، يرجع إلى فضيحته الأخلاقية، التي اعترف بها شخصيا.

ولم يتألق اللاعب الجزائري الدولي البالغ من العمر 28 عامًا في ألوان أنجيه. اللاعب الذي وقع حتى جوان 2026 لعب ست مباريات فقط في الدوري الفرنسي، وآخرها في مونبلييه، في 5 مارس، بعد أيام قليلة من الكشف عن الحقائق التي اتهم بها.