نادي إشبيلية الإسباني يصّر على ضم ريان آيت نوري

نجم "الخضر" بات مطلوبا بقوة في الميركاتو الشتوي

بات نجم “الخضر” الجديد، ريان آت نوري، أحد أكثر اللاعبين طلبا خلال سوق التحويلات الشتوية الحالي، حيث كشف الصحفي البرتغالي، بيدرو ألمييدا، والمختص في أخبار الانتقالات أن ريان آيت نوري، الظهير الأيسر لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي، يقترب من الانضمام إلى نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة التحويلات الشتوية الحالية، في تحوّل مفاجئ في مشوار النجم الجزائري بعد تألقه في الفترة الأخيرة مع النادي الإنجليزي.

وكان آيت نوري (21 عاما) حسم مستقبله الدولي باللعب مع منتخب الجزائر، وسيكون حاضرا خلال معسكر شهر مارس المقبل، وتفاعل الظهير الأيسر الواعد بشكل كبير مع هذا القرار بالعديد من المنشورات على حسابه الرسمي في “انستغرام”، آخرها كانت نشر صورة له بقميص ولفرهامبتون وأرفقها بعلم الجزائر تأكيدا لخياره الدولي النهائي، ونشر الصحفي البرتغالي الذي تربطه علاقة قوية بوكيل أعمال اللاعبين الشهير، البرتغالي خورخي مينديز، وكيل النجم الجزائر الواعد، تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، قال فيها: “يتفاوض إشبيلية مع ولفرهامبتون للتعاقد مع ريان آيت نوري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم آخر”.

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام الإسبانية هذا الخبر على نطاق واسع، ووصفت آيت نوري بالمرشح الكبير للعب مع إشبيلية، خاصة في ظل تحركات المدير الرياضي للنادي، مونشي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي، وعلى وجه التحديد في الجهة اليسرى بعد إصابة الثنائي البرازيلي أليكس تيليس والأرجنتيني ماركوس أكونيا، ولم تستبعد بعض المصادر الإعلامية الإسبانية حدوث صفقة تبادلية بين ولفرهامبتون وإشبيلية، بالنظر لرغبة النادي الإنجليزي في الحصول على خدمات المدافع الأرجنتيني، ماركوس أكونيا، بتوصية من مدربه السابق والحالي لنادي ولفرهامبتون، الإسباني جوليان لوبتيغي، وهو ما يفسر وجود اهتمام النادي الأندلسي بخدمات اللاعب الجزائري الواعد.

إلى ذلك، يُقدم اللاعب الجزائري مستويات مميزة مع “الذئاب” في الفترة الأخيرة، كما تواجد على رادار العديد من الأندية الأوروبية المهتمة بضمه هذا الشتاء أو الصيف المقبل على أقصى تقدير، في محاولة لاستغلال وضعية عدم مشاركته بانتظام مع ولفرهامبتون، ومنها جوفنتوس الإيطالي ونيس الفرنسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وانضم آيت نوري إلى نادي ولفرهامبتون الانجليزي بنظام الإعارة خريف 2020 قادما من نادي أونجي الفرنسي، قبل أن تقرر إدارة “الذئاب” توقيع عقد معه لمدة 5 سنوات صيف عام 2021، وبرز الظهير الأيسر الجزائري بشكل لافت في آخر مواجهات لـ”الذئاب” بعد أن سجل هدفين رغم مشاركته كبديل في مباراتين على التوالي، وتبلغ القيمة السوقية لريان آيت نوري حاليًا 22 مليون يورو وفقًا للموقع “ترانسفير ماركت”، في وقت لديه عقد مع ولفرهامبتون حتى عام 2026، وخاض 16 مباراة مع “الذئاب” بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.