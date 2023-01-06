آيت نوري أحسن لاعب

حاز المدافع الجزائري المغترب ريان آيت نوري، الجمعة، جائزة أحسن لاعب في فريق ولفرهامبتون الإنجليزي لِفترة شهر ديسمبر الماضي.

جاء ذلك في استفتاء نظّمته إدارة نادي ولفرهامبتون ونشرت نتائجه، الجمعة.

وشارك آيت نوري في كلّ المقابلات الرّسمية لِفريقه ولفرهابتون في ديسمبر الماضي، وعددها ثلاث مواجهات. غير أنه خاضها بديلا، وتمكّن من تسجيل هدفَين.

ويُنتظر أن يُدعّم ريان آيت نوري صفوف المنتخب الوطني الجزائري في أواخر مارس المقبل، وبِالضّبط في مواجهتَي النيجر بِرسم تصفيات “كان” 2024.