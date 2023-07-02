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رياضة

نادي الرجاء يعقد اجتماعا حاسما مع وكيل بلايلي

الشروق الرياضي
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نادي الرجاء يعقد اجتماعا حاسما مع وكيل بلايلي

يعقد محمد بودريقة رئيس نادي الرجاء البيضاوي اجتماعا حاسما مع وكيل أعمال الدولي الجزائري يوسف بلايلي، بغرض الوصول إلى اتفاق رسمي بين الطرفين.

وأجرى بودريقة اتصالات مكثفة مع وكيل أعمال يوسف بلايلي خلال الأيام الماضية، بغرض التعاقد مع اللاعب الجزائري وضمه إلى صفوف النسور، خصوصًا وأن بلايلي لن يكلف الرجاء مبلغا ماليا كبيرا نظرا لكونه لاعبا حرا ووافق على تخفيض متطلباته المالية.

وغادر يوسف بلايلي أسوار أجاكسيو الفرنسي شهر أبريل الماضي بسبب عدم ارتياحه داخل أجواء النادي الفرنسي، ليصبح لاعبا حرا بعد ذلك.

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