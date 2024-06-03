نادي بنفيكا البرتغالي يريد بشير بلومي

عقده مع نادي فارينسي يمتد إلى صيف 2027

أكد موقع “وين وين” الرياضي، أن الدولي الجزائري ولاعب نادي فريق فارينسي البرتغالي، بشير بلومي، بات على مقربة من الانتقال إلى أحد الفرق الأوروبية الرائدة في الميركاتو الصيفي الحالي 2024، حيث أنهى اللاعب الجزائري أول موسم له مع فريق الكبار لفارينسي، حيث تم تصعيده الصيف الماضي من الشباب إلى الفريق الأول.

وبعد الموسم الجيّد الذي قدّمه نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، لخضر بلومي، في ملعب “دي ساو لويس”، أبدى عدد من الفرق الأوروبية اهتمامها بالتعاقد مع اللاعب الشاب، سواء من داخل الدوري البرتغالي أو خارجه. وحسب صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أصبح بشير بلومي مطلوبا في نادي بنفيكا صاحب الرقم القياسي في تتويجات الدوري البرتغالي.

وضمن بنفيكا المشاركة في مجموعات كأس دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد ما أنهى الموسم المنقضي في الدوري المحلي وصيفا لسبورتينغ لشبونة، حيث سيعول على هذه الجزئية في مفاوضاته للتعاقد مع اللاعب الواعد.

وطبقا لمصادر “ريكورد”، لم يقدّم بنفيكا أي عروض رسمية، واقتصر الأمر حاليا على مفاوضات شفهية لمعرفة رد إدارة فارينسي، إذ من المنتظر أن يرحل بشير بلومي عن النادي الجنوبي هذا الصيف، تزامنا مع وفرة العروض من أجله.

وأخذ مستوى بلومي منحنى تصاعديا، إذ حصد جائزة لاعب شهر أفريل في الدوري البرتغالي وبزغ نجمه بشدة، وفي الإجمال، فقد شارك فيما نسبته 68٪ من الدقائق المتاحة في الموسم، وأسهم في 24٪ من أهداف الفريق.

ويرتبط بلومي بعقد مع فارينسي إلى صيف 2027، وقفزت قيمته التسويقية من بضعة آلاف في بداية الموسم إلى 1.5 مليون يورو في الوقت الحالي، ومع ذلك خرج من حسابات مدرب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش في التوقف الدولي الحالي.

وفي أول مواسمه مع الفريق الأول لفارينسي، سجل الجناح الأعسر بشير بلومي 7 أهداف وقدّم 5 تمريرات حاسمة في كل البطولات مع الفريق من 35 مباراة، حيث ساعدت إسهاماته الفريق في إنهاء الموسم في المركز العاشر بالدوري.