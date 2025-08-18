نادي بنفيكا يقدم عرضه الأول للتعاقد مع عمورة

بمبلغ 27 مليون يورو بالإضافة إلى قيمة إضافية

قدم نادي بنفيكا لشبونة، الناشط في البطولة البرتغالية الأولى لكرة القدم، عرضا رسميا أوليا بمبلغ 27 مليون يورو، بالإضافة إلى قيمة إضافية، من أجل الاستفادة من خدمات المهاجم الدولي الجزائري لنادي فولسبورغ الألماني، محمد أمين عمورة، بحسب ما أوردته الصحافة المحلية.

وبحسب نفس المصدر، فقد يعرف هذا العرض، رفض النادي الألماني الذي يطالب بمبلغ يتراوح ما بين 35 و40 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الجزائري، لفائدة وصيف البطولة البرتغالية.

اللاعب الجزائري) كان قد تألق بشكل لافت خلال موسم 2024-2025، حيث سجل 10 أهداف وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 31 مباراة في البطولة الألمانية.

عمورة المرتبط بعقد مع نادي فولسبورغ إلى غاية 2029، يعتبر أحد الكوادر الرئيسية في مشروع إعادة بناء النادي الألماني الذي أنهى الموسم في المركز 11 في البطولة الألمانية.

ويعول مسيرو النادي كثيرا على الدولي الجزائري لإعادة بعث الطموحات الأوروبية للفريق في المواسم المقبلة، إلا إذا قررت بنفيكا دفع المبلغ المطلوب من طرف فولسبورغ.