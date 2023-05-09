نادي شيفيلد الانجليزي مهتم بالتعاقد مع هريس بلقبلة

ستتم معاينته في اللقاء القادم لبريست

يهتم نادي شيفيلد يونايتد الانجليزي لكرة القدم، بالتعاقد مع الدولي الجزائري هاريس بلقبلة، لاعب نادي بريست الفرنسي، حسب ما أفادت به تقارير صحفية الثلاثاء.

ورشحت تقارير صحفية فرنسية، الدولي الجزائري بلقبلة، لمغادرة الليغ 1، الموسم القادم نحو الدوري الانجليزي الممتاز، والانتقال إلى صفوف الصاعد الجديد إلى “البريميرليغ” نادي شيفيلد يونايتد.

وكشف موقع “فوت ميركاتو” المتخصص في انتقال اللاعبين، بأن بلقبلة، لاعب نادي بريست، يتواجد على رادار نادي شيفيلد يونايتد، الذي رسم عودته إلى “البريميرليغ”، بعد ما أنهى منافسة “الشامبين شيب” في وصافة الترتيب خلف المتصدر بيرنلي.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن مسؤولي شيفيلد يونايتد، سيحلون يوم الأحد المقبل، بملعب “فرانسيس جنيه بلي” بمدينة بريست، من أجل معاينة بلقبلة، في لقاء ناديه والضيف أوكسير، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أن بلقبلة، يتواجد في نهاية عقده مع بريست، وهو ما يعزز حظوظ نادي شيفيلد، في ضمان خدماته في صفقة مجانية.

وتدفع الوضعية الصعبة التي يعيشها نادي بريست في الدوري الفرنسي، باعتباره أحد الأندية المهددة بالنزول إلى الرابطة الثانية الدولي الجزائري لتغيير الأجواء وخوض تجربة جديدة في أحسن بطولة في العالم.

يذكر أن بلقبلة يملك في رصيده عشرة لقاءات مع المنتخب الوطني، لكنه خرج في المدة الأخيرة من حسابات الناخب الوطني جمال بلماضي، وهذا في ظل المنافسة القوية الموجودة في منصبه في وسط الميدان، بوجود اسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، نبيل بن طالب، هشام بوداوي.