نادي “طرابزون سبور” يريد ضم عطال

يرغب في تدعيم صفوفها بظهير أيمن

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أن نادي نيس الفرنسي تلقى عرضا رسميا من نادي طرابزون سبور التركي، من أجل ضم الدولي الجزائري يوسف عطال، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكر موقع “صباح سبور” التركي، أن إدارة النادي التركي، ترغب في تدعيم صفوفها بظهير أيمن الخضر عطال، خلال الفترة الحالية، على سبيل الإعارة أو الشراء، وهو العرض لم ترد عليه إدارة النادي الفرنسي، رغم توتر العلاقة بين نيس وعطال، بسبب القضية التي عوقب من خلالها بـ7 لقاءات كاملة.

وسيكون عرض طرابزون سبور، بمثابة جرعة الأمل لخريج أكاديمية بارادو، بالنظر لما عاناه هذا الأخير في الفترة السابقة، والهجومات القاسية التي تعرض لها من اليمين المتطرف في البلاد الفرنسية، وهو ما جعل العديد من النقاد والمختصين الرياضيين يطالبون من عطال، مغادرة البطولة الفرنسية والتي تعاملت بحقد كبير في قضيته السابقة.

يذكر، أن عطال أكد لمقربيه سابقا، رغبته في مغادرة النادي الفرنسي بعد الذي جرى، وبعث مشواره من جديد بالنظر لإمكانياته الكبيرة، والتي تسمح له باللعب في أكبر الدوريات، لولا الإصابات التي تعرض لها سابقا، وإبعاده من المنافسة التي كانت سببا في ظهوره بمستوى متواضع في كأس إفريقيا بكوت ديفوار، والتي خرج منها الخضر في الدور الأول.