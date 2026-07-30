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رياضة

نادي لانس مهتم بخدمات ياسين تيطراوي

عمر سلامي
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نادي لانس مهتم بخدمات ياسين تيطراوي
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ياسين تيطراوي

أكدت تقارير إعلامية اهتمام نادي لانس الفرنسي، بخدمات الدولي الجزائري ياسين تيطراوي.

وحسب صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن النادي الفرنسي يسعى لتدعيم خط وسط ميدانه بلاعب شارلوروا البلجيكي، ياسين تيطراوي.

وأضافت “ليكيب” أن النادي الفرنسي تواصل مع اللاعب، خلال الساعات الأخيرة.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم تيطراوي البالغ من العمر 23 سنة، من بينها أولمبياكوس اليوناني، الذي تقدم بعرض لضم اللاعب.

وحسب الصحفي البلجيكي، ساشا تافولييري، فإن تيطراوي أبلغ مسؤولي ناديه بعدم رغبته في الانضمام إلى أولمبياكوس خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

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