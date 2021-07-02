نادي نيس الفرنسي يريد التعاقد مع ديلور

تألقه مع مونبلييه بشكل ملفت للانتباه

قالت مصادر صحفية أن نادي نيس الفرنسي الذي يلعب له الثنائي عطال وبوداوي يريد التعاقد مع النجم الجزائري أندي ديلور خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن الدولي الجزائري تألق مع مونبلييه بشكل ملفت للانتباه، ما جعله يدخل اهتمام عدة أندية فرنسية وأوروبية ترغب في الفوز بخدماته، حسبما كشف عنه موقع “ألي باياد”، المتخصص في متابعة أخبار مونبلييه، مؤكدا رغبة قوية من قبل كريستوف جالتييه، المدرب الجديد لنيس، في التعاقد مع ديلور خلال الميركاتو الحالي.

ويسعى المدرب صاحب 54 عاما لتكرار نفس الإنجاز مع نيس خلال الموسم الحالي، ما يفسر رغبته في التعاقد مع لاعبين مميزين في فترة الانتقالات الصيفية.

وفرض ديلور نفسه واحدا من أبرز نجوم البطولة الفرنسية الأولى خلال الموسم الماضي، من خلال مساهمته في 24 هدفا من إجمالي 30 مباراة شارك فيها.وأسهم هذا التألق في ارتفاع قيمته السوقية لمبلغ 16 مليون يورو في بورصة موقع “ترانسفير ماركت”، المختص في تقييم أسعار اللاعبين. وتجدر الإشارة إلى أن نيس يضم في صفوفه جالية جزائرية كبيرة، في ظل تواجد كل يوسف عطال وهشام بوداوي، بجانب أمين غويري وتيدي بولهندي.