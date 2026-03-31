ناسدا وبريد الجزائر يعززان دعم المقاولاتية المحلية باتفاقيات شراكة استراتيجية

وقعت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “ناسدا” ومؤسسة بريد الجزائر اتفاقيات، اليوم الثلاثاء، شراكة محلية هامة في وكالات عين الدفلى وخنشلة والمنيعة، ضمن إطار الاتفاقية الإطارية بين المؤسستين، لتعزيز دعم النسيج الاقتصادي الوطني وتمكين رواد الأعمال عبر مختلف مناطق البلاد.

وحسب بيان للوكالة فإن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز المقاولاتية من خلال محورين أساسيين: توسيع شبكة المناولة والتحول الرقمي والمالي. وتشمل الاتفاقيات فتح آفاق جديدة للشراكة عبر منصة Small Business Hub لإدماج المؤسسات المصغرة في سلاسل القيمة، وتسهيل وصول أصحاب المشاريع إلى الخدمات المالية والحلول الرقمية لضمان استمرارية وتنافسية نشاطاتهم.

كما ركزت الاتفاقيات على تعزيز الجوارية في الخدمة، من خلال استغلال الانتشار الواسع لمكاتب بريد الجزائر لتقريب خدمات ومرافقة “ناسدا” من حاملي الأفكار والمشاريع في مختلف الولايات، ما يضمن سهولة الوصول والدعم المباشر للمستفيدين.

وتعكس هذه التحركات التوجه نحو بناء منظومة متكاملة للمقاولاتية، قائمة على شراكة فعالة بين المؤسسات العمومية، تهدف إلى خلق الثروة، توفير مناصب الشغل، وتحقيق تنمية محلية مستدامة.