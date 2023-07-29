نبيل بن طالب يقرر مقاضاة صحيفة “واست فرانس” الفرنسية

بسبب إفشائها "سرا طبيا" عن وضعه الصحي

قرر الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، مقاضاة صحيفة “واست فرانس” الفرنسية، بسبب إفشائها سرا طبيا يتعلق بحالته الصحية، ما يعرقل لحد الآن تجسيد صفقة انضمامه إلى صفوف ليل الفرنسي، بعدما قرر أطباء النادي إجراء فحوصات إضافية على اللاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكان متوسط ميدان الخضر على بعد خطوة من ترسيم التحاقه بصفوف نادي ليل، بعدما قرر مغادرة ناديه أنجيه الفرنسي عقب نزوله إلى دوري الدرجة الثانية، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها بن طالب أظهرت معاناته من مشاكل صحية على مستوى القلب، بحسب ما ذهبت إليه صحيفة “واست فرانس”.

وكشفت “واست فرانس”، في عددها ليوم الجمعة، أن الدولي الجزائري، نبيل بن طالب يعاني من مشاكل في القلب جعلت نادي ليل يقرر عدم حسم الصفقة في انتظار القيام بفحوصات معمقة.

واحتج وكلاء اللاعب الجزائري على الصحيفة الفرنسية، بسبب كشفها للسر الطبي، مما اضطرها لتعديل المقال والحديث عن معاناة اللاعب من مشكل صحي، إلا أن هذه الخطوة لم تكن كافية للتخفيف من حدة غضب بن طالب الذي قرر رفع شكوى للقضاء ضد الصحيفة الفرنسية نظرا لإفشائها سرا طبيا لم يتم التأكد منه بعد.

ومن المنتظر أن يسلط القضاء الفرنسي غرامة مالية مغلظة على الصحيفة الفرنسية، خاصة مع ثبوت مخالفتها لأخلاقيات وقواعد العمل الصحفي، وعدم احترامها خصوصيات اللاعب، لاسيما في مسألة لم يتم التأكد منها نهائيا.

وأكدت مصادر إعلامية جزائرية، أن نبيل بن طالب يمر بفترة صعبة جدا بسبب ما يحدث له، في انتظار معرفة القرار الذي ستتخذه إدارة ليل سواء بحسم صفقة انضمامه نهائيا إلى الفريق أو التراجع عنها.

وبحسب نفس المصادر، فإن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بالنسبة للدولي الجزائري، وهذا بصدور نتائج الفحوصات المعمقة التي كان قام بها.

في ذات الشأن، كل شيء يبقى ممكنا، اعتبارا أن ما ستكشف عنه التحاليل الطبية سيحدد المستقبل الكروي لبن طالب، الذي قد يضطر للتوقف نهائيا عن ممارسة كرة القدم.

وكان نبيل بن طالب عاد بقوة خلال الموسم الماضي في صفوف أنجي، ما جعله يستعيد مستوياته ومن تم مكانته مع المنتخب الوطني.