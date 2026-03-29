نبيل فهمي أمينا عاما للجامعة العربية خلفا لأبو الغيط

كشفت وسائل إعلام مصرية، الأحد، عن تعيين نبيل فهمي أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لأحمد أبو الغيط.

وأكدت وسائل إعلام مصرية أنه نقلا عن مصادر مطلعة في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم الأحد، عبر تقنية الفيديو أنه وبإجماع عربي كامل تم اختيار الدبلوماسي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق الدكتور نبيل فهمي أميناً عاماً لجامعة الدول العربية.

حيث وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على الطلب الذي تقدمت به مصر لترشيح د. نبيل فهمي، ليخلف أحمد أبو الغيط في قيادة بيت العرب.