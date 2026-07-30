نبيل معلول: “هدفنا الفوز بالألقاب وإسعاد جماهير شباب بلوزداد”

قال مدرب شباب بلوزداد، نبيل معلول، إنه يهدف خلال هذا الموسم، لرفع التحدي، واللعب على الجبهات الثلاث من أجل التتويج وإسعاد جماهير الفريق.

وأضاف المدرب نبيل معلول، في حوار للقناة الرسمية لشباب بلوزداد، على “يوتيوب”: “فريق شباب بلوزداد فريق عريق، وأنا مدرب يحب التحديات واللعب من أجل التتويج، لذلك أنا هنا”.

وأشاد معلول بروح المجموعة في الفريق: ” أعجبت بالتلاحم الموجود بين اللاعبين، كما أن اللاعبين الجدد اندمجوا بسرعة كبيرة”.

وأكد معلول على الانضباط والاحترام داخل المجموعة، مشددا على أن المردود هو المعيار الوحيد، للتواجد في التشكيلة الأساسية.