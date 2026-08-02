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الجزائر

نتائج مسابقة الكفاءة لمهنة المحاماة هذا الإثنين

الشروق أونلاين
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نتائج مسابقة الكفاءة لمهنة المحاماة هذا الإثنين
أرشيف
تعبيرية

أعلنت وزارة العدل يوم الأحد، أن نتائج الاختبار الكتابي لمسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، سيتم نشرها هذا الإثنين، ابتداء من العاشرة صباحا.

ويمكن للمعنيين بالاختبار الكتابي الاطلاع على النتائج عبر مواقع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ومدرسة تكوين المحامين.

وأجريت الاختبارات الكتابية للمسابقة يومي 11 و12 أفريل 2026. على أن يجرى الاختبار الشفوي للقبول النهائي بعد 20 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية.

ويتضمن الاختبار الشفوي للقبول النهائي، مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة، والقدرة على التعبير في إحدى مواد الاختبار الكتابي، وهي:

  • القانون المدني،
  • قانون الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية،
  • قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية،
  • والقانون التجاري.

وفُتحت المسابقة في فيفري الماضي، لحاملي شهادة ليسانس في الحقوق على الأقل. مع اشتراط أن لا يكونوا من المحكوم عليهم بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.

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