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رياضة

نتيجة تهمّ أشبال “الخضر”

علي بهلولي
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نتيجة تهمّ أشبال “الخضر”
ح.م
لقطة من مباراة السنيغال (بِاللّباس الأبيض) والكونغو برازافيل.

فاز منتخب السنيغال للأشبال عصر الأحد، بِهدف لِصفر على مُنافسه فريق الكونغو برازافيل.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِبطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة. تحت إدارة حكمة السّاحة الجنوب إفريقية أخونا ماكالوما.

وسجّل الهدف السنيغالي اللاعب سيريني فالو ضيوف في الدقيقة الـ 77.

وشهدت المباراة إهدار اللاعب الكونغولي ألكسندر بوكولو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 21.

وعن الفوج الأوّل ذاته، تغلّب المنتخب الوطني الجزائري أشبال على نظيره الصومالي بِثنائية نظيفة.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- الجزائر

2- السنيغال

3- الكونغو برازافيل

4- الصومال

وفي الجولة الثانية المُبرمجة الثلاثاء المقبل، يلعب تلاميذ الناخب الوطني رزقي رمان مع نظرائهم من السنيغال. وتتبارى الكونغو برازافيل مع أشبال الصومال.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف المجموعة إلى ربع نهائي “كان” أقلّ من 17 سنة.

ويُمكن لِصاحب المركز الثالث أن يتأهّل إلى الدور الثاني، إذا حاز أفضل رتبة ثالثة، في امتياز يُمنح لِفريقَين من أصل ثلاثة.

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