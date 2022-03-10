نجل ماجر أساسيا في أوّل مباراة

خاض اللاعب لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر مساء الخميس، أوّل وآخر مباراة رسمية مع فريقه الدحيل في بطولة قطر للموسم الحالي.

وتعادل نادي الدحيل سلبا مع الضيف فريق الأهلي، بِرسم الجولة الـ 22 والأخيرة من عمر البطولة القطرية.

وشارك المهاجم لطفي ماجر (19 سنة) أساسيا ضد نادي الأهلي، مرتديا القميص رقم “39” لِفريقه الدحيل. قبل أن يترك مكانه في الدقيقة الـ 71.

وقبل مواجهة الأهلي، سبق للطفي ماجر خوض 4 لقاءات مع فريقه الدحيل، لكن شارك فيها بديلا.

وبِعبارة أخرى، لعب لطفي ماجر 112 دقيقة في البطولة القطرية للموسم الحالي، أي ما يُعادل مباراة ونصف المباراة.

وينتمي لطفي ماجر إلى فئة الأواسط (أقلّ من 21 سنة) لِنادي الدحيل، وهو سبب قلّة مقابلاته مع صنف الأكابر.

وأنهى فريق الدحيل مشواره في البطولة القطرية للموسم الحالي، مُتموقعا في المركز الثاني. وعليه سيخوض منافسة رابطة أبطال آسيا في العام المقبل.

وتعمّد مسؤولو الكرة القطرية إنهاء مشوار البطولة مُبكّرا، حتى تكون انطلاقة النسخة المقبلة أيضا مُبكّرة. بِسبب تنظيم المونديال ما بين نوفمبر وديسمبر القادمَين، وتوقّف المنافسات المحلّية لِأكثر من شهر.

وقبل ذلك، تنتظر لطفي ماجر وفريقه الدحيل مواجهة قوية مساء الإثنين المقبل، تُجرى أمام نادي السد (بغداد بونجاح)، بِرسم نصف نهائي منافسة كأس أمير قطر.