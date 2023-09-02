نجل ماجر يحلم بِخوض أولمبياد باريس

استلم لطفي ماجر نجل أسطورة الكرة الجزائرية رابح ماجر، دعوة المشاركة مع المنتخب الأولمبي القطري في تصفيات بطولة أمم آسيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وأُدرج لطفي ماجر في منصب مهاجم، ضمن قائمة ضمّت 27 لاعبا لِمنتخب قطر لِفئة الآمال.

ويلعب الأولمبي القطري التصفيات في كوريا الجنوبية، رفقة منتخب هذا البلد وفريقَي قيرغيزستان وميانمار. في فترة ما بين الـ 6 والـ 12 من سبتمبر الحالي.

وتُعدّ مشاركة القطريين “شكلية”، لِأن بلدهم سيستضيف النهائيات ما بين أواخر أفريل ومطلع ماي 2024. وبِعبارة أخرى، يُشارك لطفي وماجر وزملاؤه للتحضير ليس إلّا.

وخلال نهائيات بطولة أمم آسيا لِصنف أقلّ من 23 سنة، والتي يحضرها 16 منتخبا لِهذه الفئة. تفتكّ الفرق الثلاثة الأولى في جدول الترتيب النهائي، تأشيرات التأهّل للألعاب الأولمبية، المُقرّر تنظيمها بِالعاصمة الفرنسية باريس ما بين جويلية وأوت 2024.