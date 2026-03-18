نجم إنجليزي سابق يعلّق على قرار سحب كأس إفريقيا من السنغال

عمر سلامي
علّق نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بسحب كأس أمم إفريقيا من السنغال واعتبار المنتخب المغربي متوّجا بالبطولة.

وقال كاراغر في تصريحات تلفزيونية: “من فضلكم، هل تمزحون؟.. إذًا السنغال فازت في النهائي، الجماهير احتفلت، اللاعبون رفعوا الكأس، الجميع سعيد، وفجأة يُقال لهم عفوًا، المغرب هو الفائز، أنتم مهزومون 3-0، هل هذه مزحة؟”.

وأضاف: “هذا بالضبط ما قصدته عندما قلت إن كأس أمم إفريقيا ليست بطولة كبرى.. في أوروبا؟ في دوري أبطال أوروبا؟ أو في نهائي كأس الأمم الأوروبية؟ من غير الممكن أن يحدث مثل هذا الأمر”.

وتابع كاراغر: “ما جرى يُعدّ أمرًا غير مسبوق، يمكن أن تحتفل باللقب اليوم وتخسره في اليوم التالي، ولهذا أكدت أن مثل هذا القرار لن يقبل في أوروبا دون إثارة واسعة”.

وكان كاراغر قد صرّح قبل انطلاق البطولة بأن كأس أمم إفريقيا لا تصنف ضمن البطولات الكبرى، ما أثار حينها موجة انتقادات واسعة ضده.

ويفقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من يوم إلى آخر ما تبقى من مصداقيته، ليأتي قرار لجنة الاستئناف، ليؤكد بأن لا صوت يعلو على صوت الكولسة والفساد والمؤامرات الدنيئة داخل أعلى هيئة كروية إفريقية.

أصبحت “الكاف” محل سخرية سواء من الجماهير الإفريقية، وحتى بعض المتتبعين الأوروبيين، الذين عبروا عن اندهاشهم للقرارات غير المسبوقة، والتي لا تمت بأي صلة للمنطق، قبل القوانين.

ويدرك متتبعو الكرة الإفريقية بأن “الكاف” ومنذ فترة ليست بالقصيرة أصبحت رهينة نفوذ الفاسد لقجع، الذي تمكن من استعاده “الهدية” الضائعة أو المسلوبة منه كرويا، بطريقة جعلت هيئة صديقه موتسيبي أضحوكة العالم.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: ألعاب المفرقعات.. “عنف” خطير يُهدّد البطولة

بِالفيديو: ألعاب المفرقعات.. “عنف” خطير يُهدّد البطولة

بِالفيديو: عودة سيّئة لـ”بلغالي”

بِالفيديو: عودة سيّئة لـ”بلغالي”

بِالفيديو: أهداف في مباراة قطرية- جزائرية بِامتياز

بِالفيديو: أهداف في مباراة قطرية- جزائرية بِامتياز

لا توجد ضمانات لسلامة الجماهير في أمريكا

لا توجد ضمانات لسلامة الجماهير في أمريكا

رسميا.. لاعبون جدد يلتحقون بالمنتخب الوطني

رسميا.. لاعبون جدد يلتحقون بالمنتخب الوطني

الترجي التونسي يفوز على الأهلي المصري بهدف توغاي (فيديو)

الترجي التونسي يفوز على الأهلي المصري بهدف توغاي (فيديو)

