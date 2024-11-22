نجوم عالميون يغيبون عن كأس أمم إفريقيا 2025

بعد إقصاء منتخباتهم

ستشهد النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2025، غياب نجوم عالميين، بعد إقصاء منتخباتهم من التصفيات، وستخسر البطولة الأفريقية عدداً من الأسماء اللامعة التي تتألق مع أنديتها الأوروبية، ما قد يهدد بتراجع المستوى الفني للمنافسة، ومن بين هؤلاء النجوم مهاجم بوروسيا دورتموند، سيرهو غيراسي، والمتألق في ويستهام يونايتد الأنجيليزي.

وتأهل 24 منتخباً إلى بطولة كأس أمم أفريقيا بعد تصفيات شاقة شهدت فشل منتخبات كبيرة، بسبب تراجع مستواها أو سوء إدارة مدربيها للمباريات، ومن بينها غانا وجزر الرأس الأخضر وغينيا، وهي منتخبات تمتلك نجوماً مميزين لن يتمكنوا من خوض البطولة الأفريقية في المغرب.

سجّل منتخب غانا حضوراً ضعيفاً جداً في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025، بعدما اكتفى بجمع ثلاث نقاط فقط، في مجموعة تضم أنغولا والسودان والنيجر، وسيؤدي إقصاء “البلاك ستارز” إلى غياب النجم المتألق مع نادي ويستهام يونايتد، محمد قدوس، عن المنافسة الأفريقية، كما سيغيب مواطنه جوردان آيو، صاحب الحضور الدائم في أمم أفريقيا، إلى جانب أسماء شهيرة في الدوري الإنكليزي الممتاز، مثل طارق لامبتي (برايتون) وجيفري شلوب (كريستال بالاس)، إضافة إلى إينياكي ويليامز المتألق مع أتلتيك بلباو في الليغا.

كما أخفقت غينيا في تجاوز عقبة منافسيها خلال تصفيات أمم أفريقيا 2025، ولم تكفها تسع نقاط للالتحاق بركب المتأهلين، رغم أن المنافسين لم يكونوا أقوياء على الورق، وهم: الكونغو الديمقراطية وتنزانيا وإثيوبيا، بينما سيكون المهاجم سيرهو غيراسي أبرز الغائبين عن “الكان”، ما يشكل ضربة قوية للمنافسة، بما أنه ثاني أفضل الهدافين في التصفيات برصيد ستة أهداف، كما سيغيب لاعب نادي برشلونة السابق والحالي في صفوف سيلتا فيغو الإسباني، موريبا كوروما، عن هذه الدورة.

وخرج منتخب الرأس الأخضر من سباق التأهل مبكراً في ظل المنافسة القوية التي شهدها من منتخبي مصر وبوتسوانا والمنتخب الموريتاني، وبذلك، لن تتمكن مواهبه من حضور أكبر البطولات الأفريقية بعدما اعتادوا على التألق فيها خلال السنوات الأخيرة، وأبرزهم لاعب نادي فياريال الإسباني، لوغان كوستا، الذي لا تتجاوز سنه الـ23 عاماً، والمهاجم دايلو روساريو، الذي يلعب في صفوف هيلاس فيرونا الإيطالي.

ويُعد مدافع نادي خيتافي الإسباني، جيني داكونام، أبرز النجوم في منتخب توغو خلال الفترة الأخيرة، بفضل قدراته العالية وضمانه مكاناً أساسياً مع ناديه باستمرار، إلى جانب المهاجم المتألق في صفوف نادي العين، كوجو لابا، الذي يحقق أرقاماً مميزة جداً في الدوري الإماراتي.

ولن تتسنى للاعب خط الوسط، جيوفري كوندوبيا (31 عاماً) المشاركة في كأس أمم أفريقيا العام القادم، وهو الذي كان يُنتظر أن يقدم الإضافة لمنتخب أفريقيا الوسطى، قياساً بالمستوى الكبير الذي يقدمه في مختلف الملاعب الأوروبية منذ سنوات، بألوان إشبيلية وفالنسيا وأتلتيكو مدريد في إسبانيا، وإنتر ميلانو الإيطالي، ولانس وموناكو، ومارسيليا حالياً في فرنسا، وهي أندية تؤكد نجوميته العالمية، علماً أنه اختار تمثيل بلده الأصلي في سن متأخرة.