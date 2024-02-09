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رياضة

نحس الإصابات يطارد رشيد غزال

طارق. ب
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نحس الإصابات يطارد رشيد غزال

تلقى الدولي الجزائري ونجم نادي بيشكتاش التركي، رشيد غزال، ضربة موجعة بعد تجدد إصابته، خلال المواجهة التي جمعت ناديه بأنطاليا سبور، لحساب الدور الـ 16 من كأس تركيا.

وكان الدولي الجزائري ضمن التشكيلة الأساسية التي كانت ستشارك في المواجهة التي فاز بها بيشكتاش بنتيجة 1-2، غير أنه تعرض لإصابة في عملية الإحماءات، ليضطر مدرب الفريق لاستبداله، وعدم المجازفة به في اللقاء.

وكشف موقع “إكس سبور” التركي، بأن إصابة غزال الجمعة، هي الرابعة له هذا الموسم. وهو الذي غاب عن فريقه لـ 72 يوما كاملا بسبب مشاكله الصحية، ضيّع خلالها 15 مباراة، فيما لم تحدد إدارة بيشكتاش إلى حد الآن، نوعية إصابة الدولي الجزائري، ومدة غيابه عن الميادين.

يذكر، أن إدارة النادي التركي طالب سابقا فسخ عقد اللاعب رشيد غزال، بسبب أجرته العالية، والإصابات الكثيرة التي تعرض لها، حيث لم يستفد منه نادي بيشكتاس، غير أن المدرب داكوستا، رفض تسريحه مؤكدا حاجته إلى خدماته في الفريق.

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