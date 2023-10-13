“نحن في مفاوضات متقدمة مع مدرب أجنبي”

المدير الرياضي لاتحاد العاصمة توفيق قريشي يصرح:

تتواجد إدارة نادي اتحاد الجزائر في مفاوضات متقدمة مع مدرب أجنبي وذلك عقب ترسيم استقالة عبد الحق بن شيخة الذي قرر مغادرة منصبه، وفق ما كشف عنه الخميس توفيق قريشي، المدير الرياضي للنادي العاصمي الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى موبيليس لكرة القدم.

وكان المدرب بن شيخة قد أعلن عن استقالته من منصبه يوم الاثنين الفارط من خلال بيان نشرته الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، ليقرر مجلس إدارة نادي اتحاد الجزائر في اليوم الموالي رفض الاستقالة في انتظار تراجع مدرب الفريق الأول عن قراره، لكن دون جدوى.

وصرح قريشي خلال ندوة صحفية نشطها بقاعة المحاضرات لملعب عمر حمادي ببولوغين، قائلا: “بعد بيان مجلس الإدارة برفض هذه الاستقالة المفاجئة والمحاولات المتعددة من طرف مسؤولي النادي لإقناع بن شيخة بالعدول عن قراره، صمم هذا الأخير على الرحيل من خلال رسالة عبر الواتساب إثر تنقله إلى فرنسا في اليوم الموالي”.

وأضاف: “وبعدما تأكدنا من القرار النهائي للمدرب بن شيخة، تم ترسيم الاستقالة وشرعنا مباشرة في اتصالات مع بعض المدربين مع البحث على مدرب كبير في مستوى طموحات النادي وسيكون من جنسية أجنبية”.

وأصر المسؤول في خضم حديثه على “الثناء على مسيرة المدرب بن شيخة مع اتحاد الجزائر” مؤكدا أنه “حقق ما لم يحققه المدربون السابقون” الذين تعاقبوا على اتحاد الجزائر”.

وتأتي استقالة التقني بن شيخة عقب تلقي “الاتحاد” لثاني خسارة له بالبطولة أمام شبيبة القبائل (0-1) لحساب الجولة الرابعة من بطولة المحترف الأول يوم السبت الفارط، بعدما سقط في “الداربي” العاصمي أمام نادي بارادو (0-1) ضمن الجولة الأولى.

وأوضح قريشي بخصوص المفاوضات مع المدرب الجديد لفريق أبناء “سوسطارة”: الأكيد أن المدرب الجديد سيكون في مستوى طموحات النادي ونعمل على ترسيم تعاقده معنا في ظرف يومين أو ثلاثة. نرغب في الإبقاء على أعضاء الطاقم الفني الحالي لمواصلة مهامهم مع المدرب الجديد وهذه التفاصيل في طور التفاوض، لكن من الضروري أن يحافظ على عنصر واحد في سبيل الانسجام ومواصلة في نفس السيرورة”.

وحول كيفية تسيير المرحلة المقبلة أفاد المدير الرياضي للنادي العاصمي أن المدرب المساعد فريد زميتي سيقود التشكيلة بمناسبة استضافة اتحاد الجزائر لاتحاد خنشلة يوم السبت، في مقابلة متأخرة عن الجولة الثانية من البطولة، وبعدها سيدخل الفريق في فترة توقف لمدة عشرة أيام سيتم خلالها التحاق المدرب الجديد ويتم دخول الأمور في نصابها.

جدير بالذكر أن النادي العاصمي بقيادة المدرب بن شيخة، توج يوم 15 سبتمبر الفارط بلقب الكأس الإفريقية الممتازة على حساب الأهلي المصري وقبلها افتك أيضا ولأول مرة في تاريخه لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يونغ آفريكانز.

ومعلوم أن أصحاب اللونين الأحمر والأسود تأهلوا إلى دور المجموعات من ذات المنافسة (كأس الكاف) لهذا الموسم التي تجرى جولتها الأولى نهاية شهر نوفمبر المقبل.