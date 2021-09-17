نحو إجراء مباراة جيبوتي والجزائر بِالمغرب

تُجرى مباراة منتخب جيبوتي وضيفه فريق بوركينا فاسو بِمدينة مراكش المغربية، في الـ 5 من أكتوبر المقبل.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد جيبوتي لكرة القدم، الجمعة. عِلما أن المواجهة تندرج ضمن إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

ورفضت “الفيفا” في تاريخ سابق منح رخصة إجراء المقابلات الدولية بِملاعب جيبوتي، وذلك بِسبب عدم استجابتها للمقاييس المعمول بها.

وخاض منتخب جيبوتي مباراة الجولة الثانية أمام ضيفه فريق النيجر أيضا بِالمغرب، لكن بِالعاصمة الرّباط.

وعليه، لا يُستبعد أن تُواجه جيبوتي المنتخب الوطني الجزائري بِالمغرب، في مطلع نوفمبر المقبل. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات المونديال.

هذا وشرع منتخب جيبوتي، الجمعة، في إجراء تربّص أوّليٍّ قصير داخل القواعد، مدّته ثلاثة أيّام. تُحسّبا لِمواجهتَي بوركينا فاسو في أكتوبر المقبل.